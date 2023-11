Tunisie : Réunion à la Kasbah du comité du pilotage chargé de l’audit intégral des recrutements

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 20 novembre 2023, au palais du gouvernement de la Kasbah, une réunion du comité du pilotage chargé de l’audit intégral des opérations de recrutement et de titularisation dans la fonction publique, les instances et entreprises publiques, les sociétés à participation publique, ainsi que d’autres organismes publics pendant la période du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021.

Le chef du gouvernement a pris connaissance, à cette occasion, de la marche de l’opération d’audit, et ses résultats, affirmant la nécessité d’accélérer la cadence du travail, et de respecter les délais impartis à cette mission.

Cette réunion intervient en application des dispositions du décret n’o 591 de l’année 2023, du 21 septembre 2023.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait reçu hier, lundi 20 novembre 2023 à Carthage, le président de l’instance supérieure du contrôle administratif et financier, Imed Hazgui, où il était question, notamment, des résultats préliminaires du travail de la commission de vérification et d’audit des opérations de recrutement et de titularisation, créée en septembre dernier. Des dépassements ont été relevés, à cet effet, liés notamment à l’absence de 15 dossiers de recrutement et de titularisation dans un seul ministère.

Gnetnews