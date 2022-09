Tunisie : Réunion entre l’ISIE et le ministère de l’Intérieur autour des points parus dans le code électoral

Une séance de travail s’est tenue ce jeudi 22 septembre 2022 entre l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et les différentes administrations au ministère de l’Intérieur, qui a été consacrée à l’examen des mesures qui seront prises, à la lumière de la parution de la nouvelle loi électorale, notamment les questions suivantes : la légalisation de signature des parrainages spécifiques aux candidats, l’octroi d’une attestation de résidence aux candidats, l’octroi d’un bulletin n’o 03 aux candidats…

Cette réunion, tenue sous l’égide du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a examiné la question des personnes interdites de candidature, selon la loi électorale, ainsi que la liste des agents des forces de sécurité intérieures en exercice, pour l’actualisation du registre électoral, rapporte un communiqué de l’instance électorale.

Les participants à la réunion ont affirmé la nécessité de renforcer la coordination entre l’instance et le ministère de l’Intérieur, et la mobilisation de tous ses services et ses structures sur les plans central et régional, notamment pendant la période de dépôt des candidatures.

Il a été question de faciliter les mesures spécifiques à l’octroi des documents requis des candidats, et de réunir toutes les conditions nécessaires à faire réussir cette échéance électorale, à l’instar du référendum du 25 juillet 2022.

Gnetnews