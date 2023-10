Tunisie : RÃ©union urgente cette semaine de la ligue arabe pour examiner la situation Ã  Gaza

Tunisie : Réunion urgente cette semaine de la ligue arabe pour examiner la situation à Gaza

L’ambassadeur palestinien permanent de la Ligue arabe, Mohand Aklouk, a déclaré que les ministres des Affaires étrangères arabes tiendront une réunion, mercredi, pour examiner l’agression contre Gaza.

Dans une déclaration à la Russie Aujourd’hui, il a indiqué qu’une motion était présentée pour la tenue d’une réunion urgente du Conseil de la Ligue arabe, au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes, dans les plus brefs délais, pour examiner les moyens d’une action politique au niveau arabe et international en vue de l’arrêt de l’agression israélienne, et du questionnement de ses auteurs, tout en assurant la protection internationale au peuple palestinien.

Cette réunion vise à parvenir à la paix et à la sécurité fondées sur le droit international, les résolutions de la légalité internationale, et l’initiative de paix arabe.

Cette réunion de crise intervient dans le cadre de l’agression barbare et continue contre le peuple palestinien, y compris l’invasion de la mosquée al-Aqsa par des milliers de colons et responsables israéliens, les derniers jours, sous l’égide du gouvernement israélien d’extrême-droite, ainsi que l’offensive sans précédent contre la bande de Gaza, a souligné le diplomate palestinien..

Le Maroc avait appelé, auparavant, à la tenue d’une réunion du Conseil de la ligue arabe, au niveau des ministres des Affaires étrangères, « pour la recherche de moyens en vue de l’arrêt de cette dangereuse escalade ».

Gnetnews