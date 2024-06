Tunisie: Réussite au baccalauréat pour 09 élèves des villages d’enfants SOS et 02 détenus

Neuf élèves issus de l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS à Gammarth, Siliana, Mahrès et Akouda ont réussi leur baccalauréat, a annoncé Ahmed Bahloul, chargé de communication de l’association.

Ahmed Bahloul a expliqué à Mosaïque FM que l’association a choisi de soutenir financièrement ces élèves tout en maintenant leur séjour dans leurs familles respectives.

Selon la page Facebook officielle de l’association, trois élèves du village d’enfants SOS Gammarth, trois de SOS Siliana, deux de SOS Mahrès, et un de SOS Akouda ont réussi l’examen.

Par ailleurs, deux détenus ont également réussi les épreuves du baccalauréat : l’un à la prison d’El Mornaguia en section Économie et gestion, et l’autre à la prison de Gabès en Sciences expérimentales, selon Ramzi Kouki, porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation.

Kouki a ajouté que deux autres détenus ont été ajournés à la session de contrôle, soulignant que le Comité général des prisons s’efforcera de leur fournir les meilleures conditions matérielles et morales pour la préparation des épreuves.

Il a également mentionné une augmentation notable du pourcentage de prisonniers poursuivant leurs études en prison par rapport aux années précédentes. Six étudiants incarcérés ont réussi dans diverses disciplines universitaires sur un total de 40 qui poursuivent leurs études depuis la prison, tandis que les autres continuent à terminer leurs examens sous la supervision de leurs instituts.

