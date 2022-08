Tunisie : Revalorisation des pensions des retraitÃ©s de la CNRPS pour en prÃ©server le pouvoir d’achat

Tunisie : Revalorisation des pensions des retraités de la CNRPS pour en préserver le pouvoir d’achat

Le ministère des Affaires sociales annonce l’entrée en vigueur du décret-loi n’o 49 de l’année 2022 au profit des retraités percevant des pensions de la part de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

« Cette disposition intervient sur proposition du ministre des Affaires sociales, et en concrétisation de la décision du président de la république, dans le cadre de la préservation du pouvoir d’achat d’une importante strate de la société tunisienne ; la suspension des prélèvements se poursuit jusqu’au 31 décembre 2022 ».

En vertu de ce décret-loi fixant « les dispositions conjoncturelles et dérogatoires » au profit des bénéficiaires des pensions versées par la CNRPS, ces derniers bénéficient d’un différentiel complémentaire de la pension égal au montant net du manque survenu dans la pension et résultant de la déduction au titre des cotisations de l’employeur pour les augmentations des traitements et des salaires qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et jusqu’au 31 décembre 2022.

Le montant du différentiel complémentaire est fixé à partir du calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension avec et sans la déduction.

Le coût de cette suspension est supporté par le budget de l’Etat dans le cadre d’une convention entre le ministère des Finances et la CNRPS.