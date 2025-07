Tunisie–Royaume-Uni : Vers un renforcement du partenariat stratégique

À l’occasion de la tenue de la troisième session du Conseil d’Association tuniso-britannique, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, le mercredi 16 juillet 2025, M. Hamish Falconer, Sous-secrétaire d’État parlementaire britannique en charge du Moyen-Orient, de l’Afghanistan et du Pakistan, à la tête de la délégation de son pays.

Cette rencontre a permis de faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord d’Association signé en 2019, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce, des investissements conjoints, de l’éducation, de la promotion de la langue anglaise dans les programmes scolaires et du tourisme. M. Nafti a salué la dynamique positive de la coopération bilatérale, mettant en avant la hausse notable du nombre de touristes britanniques en Tunisie et l’importance d’améliorer les conditions de séjour, d’étude et de travail des Tunisiens au Royaume-Uni.

Pour sa part, M. Falconer a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à diversifier et approfondir son partenariat avec la Tunisie, notamment dans les secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables et les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Coprésidant les travaux du Conseil, le Secrétaire d’État tunisien Mohamed Ben Ayed a souligné la solidité et la profondeur du partenariat tuniso-britannique, évoquant les avancées réalisées dans le domaine du commerce bilatéral et les perspectives qu’ouvrent les négociations sur la révision du Protocole Agricole. Il a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération avec le Royaume-Uni dans des secteurs prioritaires tels que l’agroalimentaire, l’enseignement supérieur, les technologies et les énergies propres.

Les deux parties se sont félicitées de la montée en puissance des investissements bilatéraux, notamment dans les domaines des start-ups, des énergies propres et du tourisme, en attendant la mise en place effective des mécanismes prévus par l’Accord d’Association.

M. Falconer a salué de son côté la solidité des relations historiques entre les deux pays, remontant au XVIIe siècle, et a qualifié la Tunisie de « pôle de stabilité et partenaire fiable » dans une région confrontée à de nombreux défis. Il a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité et de la migration.

Enfin, la réunion a permis un échange de vues sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, en particulier la cause palestinienne, à laquelle la Tunisie continue d’apporter son soutien « indéfectible ». M. Ben Ayed a réaffirmé la nécessité de mettre fin aux violences contre le peuple palestinien, de lever le blocus imposé à Gaza et de garantir au peuple palestinien son droit à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale. Les deux parties ont également évoqué la situation en Libye, saluant les efforts onusiens en faveur d’un règlement politique durable.

