Tunisie / Saïed à Borell : « Il n’y aura pas de retour sur les acquis, des mesures en vue pour consolider le processus démocratique »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé ce vendredi 10 septembre que la situation a requis la prise des dispositions exceptionnelles dans le cadre de la constitution, pour rectifier le tir, sauver l’Etat, et être en phase avec une large volonté populaire.

Recevant à Carthage le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire, Josep Borrell, le chef de l’Etat s’est défendu de toute propension à revenir sur les acquis, promettant « de futurs pas en vue de renforcer le processus démocratique en Tunisie ».

Saïed a, également, affirmé « le fort attachement de la Tunisie à la poursuite de la consolidation de son partenariat stratégique avec l’espace européen, et sa foi inébranlable dans les valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et de l’Etat de droit, qu’elle a, en partage, avec l’Union européenne ».

« Cette visite traduit les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, et présente, encore une fois la preuve, de la volonté réciproque de consacrer les concepts de dialogue et de concertation au sujet de questions communes », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Gnetnews