Tunisie : Saïed appelle à faire assumer les responsabilités dans les drames de l’émigration clandestine

Les affaires de migration, et les drames successifs où de nombreux migrants se noient lors de leur traversée vers la rive Nord de la Méditerranée ont été au centre d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

« Ce phénomène a été évoqué sous ses différents aspects, sachant que les opérations de recherche des disparus étaient, l’objet d’un suivi quotidien, de la part des parties nationales, régionales et locales », indique la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a appelé « à faire assumer à toute partie la totale responsabilité de l’émigration clandestine », étant entendu que celle-ci n’aurait pas eu lieu, et ne se serait pas transformée en fléau, qu’à cause de gros poissons qui n’ont d’autre souci que d’abuser du peuple et d’annihiler son espoir pour une vie décente dans sa patrie, souligne en substance la même source.

Il a prévenu que « les conséquences tout manquement seront assumées par celui qui n’aura pas accompli son rôle comme il se devait. »

« Mettre un terme à ces tragédies ne peut se faire que selon une approche globale, à la fois nationale et internationale », a-t-il ajouté.

Le président de la république a, par ailleurs, salué l’élan des populations de Zarzis, et d’autres villes pour appuyer les efforts des autorités en matière de recherche des disparus.

L’entrevue a, par ailleurs, porté sur de nombreux sujets liés à l’action gouvernementale et à la marche des services publics.

