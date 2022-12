Tunisie : Saïed appelle les Tunisiens à participer au vote, en vue de créer « une nouvelle histoire » pour le pays

Le président de la république, Kaïs Saïed, et son épouse, ont ont voté, ce samedi 17 décembre, aux législatives, à l’école primaire d’Ennasr 1.

Dans une allocution, à l’issue du vote, Saïed a évoqué « une occasion historique, que le peuple tunisien à l’intérieur et partout dans le monde devra saisir, pour récupérer ses droits légitimes à la justice et la liberté ».

« A travers votre libre choix, vous êtes capables d’aller de l’avant pour créer une histoire nouvelle pour le pays », a-t-il souligné à l’endroit des électeurs.

Le chef de l’Etat s’est adressé aux députés qui seront élus aujourd’hui, ou lors d’un éventuel 2ème tour, leur rappelant qu’ils sont « sous le contrôle des électeurs, et s’il ne tiennent pas leurs promesses, leur mandat pourrait leur être retiré, comme le prévoit le code électoral ».

Saïed perçoit, dans ces élections, une manière de rétablir, la souveraineté du peuple, afin que « les lois soient l’émanation de l’Assemblée, et répondent ainsi à la volonté et aux aspirations populaires en termes de fierté et de dignité ».

« Ce scrutin permettra d’élire une première assemblée, avant l’élection du Conseil des régions et districts », a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat s’en est pris à ceux qui « ont pillé le pays et se sont arrogés en tuteurs du peuple, à travers un mode de scrutin suranné, (en allusion au scrutin de listes, avec les plus forts restes) comme l’a prouvé l’expérience ».

Gnetnews