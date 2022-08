Tunisie : Saïed considère « inacceptable qu’un accusé reste en prison sans jugement »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé à accélérer « l’instauration de l’institution chargée de la réconciliation pénale ».

Recevant hier, mardi 23 août à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, Saïed a appelé « à garantir l’égalité entre les citoyens et les justiciables devant les tribunaux ».

« Il est inacceptable qu’un accusé reste en prison sans jugement, et qu’il soit trainé d’un tribunal à un autre, alors qu’il pourrait être innocent », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

« Il est tout aussi inacceptable qu’un nombre d’accusés invoquent les procédures de recours en justice pour se réfugier dans l’impunité », a-t-il ajouté, considérant que « les procédures n’ont été mises en place que pour parvenir à l’égalité et à la justice escomptées et non pour être interprétées, comme le voudraient certains, afin de ne pas les rendre effectives ».

Abordant le sujet de la spéculation, il a exhorté le ministère du Commerce « à assumer l’entière responsabilité en matière d’application de la loi ».

« La spéculation ainsi que la disparition des produits vitaux alors qu’ils sont disponibles en quantités suffisantes dans les entrepôts des spéculateurs ont pris de l’ampleur, le ministère du Commerce dispose de tous les moyens légaux pour jouer son rôle, et le décret-loi inhérent à ce sujet n’a pas été adopté pour être publié au Journal officiel, mais pour qu’il soit appliqué à tous sur un pied d’égalité », a-t-il asséné.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la marche des services publics et les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire.

Gnetnews