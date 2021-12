Tunisie : Saïed dénonce les membres de conseils percevant une indemnité de 2400 dinars/mois

Le président de la république, Kaïs Saïed, a considéré, hier jeudi, qu’il était inacceptable que certains membres de conseils, percevaient, une indemnité mensuelle de 2400 dinars, outre leur salaire.

Est-il admissible que ceux-ci obtiennent une prime de plus de deux mille dinars/ mois, outre les autres privilèges pour leur présence une seule fois par mois, et on invoque une décision réglementaire, a-t-il souligné.

L’argent public ne peut être dilapidé dans le paiement d’indemnités imaginaires à certaines personnes, s’est élevé le chef de l’Etat.

Lors d’une réunion préparatoire, tenue en prélude au Conseil des ministres qui se tient ce jeudi sur les finances publiques et le projet de loi de finances 2022, il pointé ceux qui doivent 10 milliards pour la fiscalité.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé que le redressement des grands équilibres budgétaires ne peut se faire au détriment des couches pauvres et démunies.

Gnetnews