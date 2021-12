Tunisie : Les principaux axes du PLF 2022, « ce qui est relayé est infondé », selon Saïed

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que les informations relayées sur les réseaux sociaux sur le projet de loi des finances de l’année 2022 sont infondées.

Présidant hier, mercredi 22 décembre, à Carthage un conseil ministériel restreint, en présence de la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, la ministre des Finances, Sihem Nemsia et le ministre de l’Economie et de la Planfication, Samir Saïed, le chef de l’Etat a indiqué que ce document a été élaboré dans le cadre de la détermination de l’Etat, à envoyer des messages positifs aux différents acteurs économiques à l’intérieur, aux partenaires de la Tunisie, et aux bailleurs de fonds.

« Le but est aussi de parvenir à une stabilité des grands équilibres des finances publiques en 2022, année d’un début de détente sur le moyen terme ».

Dans une vidéo mise en ligne, Saïed a indiqué, lors de cette réunion préparatoire qui se tient en prélude du conseil des ministres consacré ce jeudi 23 décembre à ce sujet, que « ces équilibres ne peuvent être réalisés au détriment des couches populaires », pointant les évadés fiscaux qui ne s’acquittent pas de l’impôt.

« Le programme des réformes inscrit dans le PLF 2022 permettra de parvenir à une croissance économique inclusive et durable, d’améliorer le climat des affaires, et de rétablir la confiance avec les partenaires de la Tunisie, afin qu’elle demeure une destination attractive pour l’investissement », souligne un communiqué de la présidence.

Il permettra également « de préserver le rôle social de l’Etat, d’instituer une fiscalité équitable, sans alourdir les charges des entreprises et des personnes, d’améliorer la gouvernance du secteur public, et de renforcer les mesures de lutte contre les répercussions de la crise sanitaire ».

Le projet de loi de finances 2022 s’articule, par ailleurs, autour de mesures sociales et économiques, tenant compte des besoins des différents secteurs et catégories.

Le texte prévoit une hausse de l’allocation accordée aux familles démunies, l’attribution d’une indemnité mensuelle aux enfants des familles à revenus limités âgés de moins de 6ans, ainsi que l’allègement des charges fiscales sur les jardins d’enfants, inscrits dans le programme de la promotion de l’enfance précoce, destiné aux familles indigentes, ajoute en substance la même source.

Le PLF vise aussi à appuyer les opérations de maintenance des établissements scolaires, à améliorer les conditions d’hébergement dans les foyers scolaires, notamment dans les régions intérieures, et à accélérer les travaux des comités de pilotage du programme du logement social.

Financement des caisses sociales

Le nouveau texte, tant attendu, porte aussi sur la création d’une ligne de financement pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, la création d’un compte spécial dans la trésorerie consacrée à la diversification des sources de financement des caisses sociales, le financement de micro-projets pour les catégories fragiles, la préservation du pouvoir d’achat à travers la maitrise des prix subventionnés.

Le projet de loi de finances 2022 a, de surcroit, comporté des mesures économiques pour l’appui des entreprises économique, l’encouragement de initiative privée et la création d’emploi, ainsi que la mobilisation de l’épargne pour relancer l’investissement et l’amélioration du climat des affaires, comme il mise sur la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Il prévoit, par ailleurs, la lutte contre l’évasion fiscale et de la contrebande, l’intégration de l’économie parallèle, la généralisation de la numérisation, la création d’un fonds de partenariat entre les secteurs public et privé, et la consolidation des fonds propres des entreprises, en facilitant leur accès aux financements etc.

Le projet renferme des dispostions pour l’accélération de la création des entreprises à distance, la promotion de l’économie verte, du développement durable et de la transition énergétique, l’encouragement à l’utilisation des énergies alternatives et le financement des opérations de contrôle, de tri et de valorisation des déchets.

Gnetnews