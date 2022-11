Tunisie : SaÃ¯ed dÃ©nonce les personnes influentes qui cherchent Ã  avoir la mainmise sur les domaines de l’Etat

Tunisie : Saïed dénonce les personnes influentes qui cherchent à avoir la mainmise sur les domaines de l’Etat

Le président de la république, Kaïs Saïed, a dénoncé les pratiques perpétuées par des personnes influentes qui mettent la main sur les domaines de l’Etat plaidant pour l’élaboration de nouvelles législations afin de préserver cette richesse nationale, et d’en faire bénéficier le peuple.

Recevant hier, jeudi 24 novembre, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, le chef de l’Etat a appelé « à promouvoir le cadre législatif régissant les domaines de l’Etat, à amender les textes, et à revoir les vieux contrats, afin que de mettre un terme au laxisme en la matière et permettre au peuple d’en bénéficier, notamment dans le cadre de partenariats communautaires ».

« La Tunisie a une longue histoire en matière de foncier, la première loi parue à cet effet est celle de 1885, à l’époque coloniale, dont l’objectif était de faire accéder les occupants aux terres tunisiennes », s’est-il remémoré.

Dans une allocution vidéo, le chef de l’Etat a considéré qu’ »il était temps de mettre un terme aux dépassements dans nombre de régions, notamment celles des personnes qui étaient influentes, et qui le sont jusque aujourd’hui, qui cherchent à avoir la mainmise sur ces terres, prétextant des textes juridiques et contrats conclus dans l’obscurité ».

« Les biens de l’Etat sont les biens du peuple, et il convient de mettre un terme à cette injustice et cette corruption qui gangrène le corps de la société et de l’Etat tunisien », a-t-il asséné.

Saïed a appelé « à élaborer de nouvelles législations nous permettant d’entrer dans une nouvelle période et de mettre un terme à ces pratiques inacceptables contre la justice, l’équité et la dignité ».

« Il n’y a pas lieu qu’une minorité bénéficie de ce patrimoine foncier, aux dépens de la subsistance du peuple », a-t-il asséné.

Gnetnews