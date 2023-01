Tunisie : Samir Saïed dévoile les principaux axes du plan de développement, confronté à « des problèmes sans précédent »

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a déclaré ce mardi 03 janvier 2023, que « le plan de développement 2023 – 2025 a opté pour la prudence et le réalisme, en focalisant sur le facteur humain, en vue de favoriser la croissance économique et d’améliorer le pouvoir d’achat ».

Lors d’un point de presse, ce mardi 03 janvier, autour dudit plan de développement, relayé par les radios locales, il a indiqué que « le principal but de ce plan est, essentiellement, social, d’autant qu’il intervient dans des circonstances intérieures et extérieures difficiles ».

Les grands défis de la prochaine étape consistent, notamment, « à renforcer la résilience de l’économie, à consacrer l’inclusion sociale et financière, à faire face aux changements et mutations qui s’accélèrent, à rétablir la confiance dans les acteurs économiques, en instaurant un climat des affaires propice à l’initiative et à l’innovation, offrant des postes d’emploi décents et prenant en charge les couches démunies et à faible revenu ».

Samir Saïed a, également, indiqué que « le secteur privé est une locomotive de croissance en Tunisie ».

Le but du plan de développement est de permettre aux stratups tunisiennes de réussir sur les plans régional et international, et faire de la Tunisie un pays pionnier en matière d’innovation, a-t-il noté.

Le ministre de l’Economie a affirmé que l’élaboration du plan a coïncidé avec des problèmes sans précédent, à travers une succession de crises, une fluctuation des cours mondiaux des produits de base, le recul de la croissance, les déséquilibres des finances publiques, la vulnérabilité de la situation sociale, l’élargissement de la sphère de la pauvreté, des ressources naturelles menacées d’épuisement, l’émigration des compétences, et la migration irrégulière.

