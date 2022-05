Tunisie : Saïed est parti pour être réélu à une écrasante majorité, le PDL l’emporterait aux législatives (Sondage)

Le parti destourien libyen (PDL) vient en tête des élections législatives, selon un sondage Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce mardi 17 Mai du Journal arabophone, avec 29,9 % des intentions de vote. Il est talonné par le parti dit de Kaïs Saïed (un parti inexistant), avec 26,2 %.

Le mouvement Ennahdha garde la 3ème position au scrutin législatif, avec un score de 8,7 % des intentions de vote. Le mouvement du peuple (Echaâb), et le Courant démocrate occupent la 4ème et 5ème position, avec successivement 4,9 % et 3,8 %.

Le président en exercice, Kaïs Saïed, continue à caracoler en tête des intentions de vote à l’élection présidentielle, avec 65,2 des intentions de vote. Il est suivi de loin par la cheffe du PDL, Abir Moussi crédité d’un score de 9,8 %, et puis le romancier et député de l’Assemblée dissoute, Safi Saïd (7,2 %).

L’ancien président, Moncef Marzouki, et l’ex-ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, occupent respectivement la 4ème et 5ème position, avec 4,6 % et 4,5 % des intentions de vote.

Le taux d’abstention à la présidentielle est de 15, 8 %.

Gnetnews