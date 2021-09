Tunisie : Saïed est « un réformateur et non un dictateur », selon Abou Gueïth, Zammel crie à « l’ingérence »

Le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gueïth, a affirmé ce jeudi 30 septembre que « le temps prouvera que kaïs saïed n’est pas un dictateur mais un réformateur ».

« Saïed s’est servi des outils constitutionnels au service de l’Etat national tunisien, alors que la dictature intervient à travers la force et le coup d’Etat », a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à Sky News, Il a dit « approuver les décisions prises par le président Kaïs Saïed ».

« L’Etat tunisien a toujours réussi car le Tunisien est civilisé et instruit », a-t-il dit, déplorant que « le Tunisien ait subi un soubresaut au cours de ces dernières années ».

« L’Etat tunisien consécutif à la révolution était impotent, car la constitution tunisienne telle qu’elle était formulée a imposé des équilibres ayant abouti à une quasi-paralysie ».

Ahmed Abou Gueïth a considéré comme étant « important d’amender la constitution, et de la soumettre un référendum, ce qui ouvrira la voie à une souplesse dans l’exercice du pouvoir ».

Dans un post sur sa page officielle Facebook, le député Ayachi Zammel a qualifié les déclarations de Ahmed Abou Gueïth,, comme « une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures tunisiennes ».

Il a considéré cet état de fait, comme « le résultat du refus des solutions nationales à la crise politique ».

Selon ses dires, « la Tunisie est devenue un moyen de pression et de négociation dont se servent les forces régionales et internationales ». « C’est là, le résultat du conflit interne et du discours de discorde et d’exclusion », conclut-il.

Gnetnews