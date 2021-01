Tunisie : Saïed félicite Biden pour son investiture en tant que 46ème président des Etats-Unis

Le président Kaïs Saïed a adressé hier, jeudi 21 janvier 2021, un message de félicitations à Joe Biden, investi, mercredi 20 janvier, en tant que 46ème président des Etats-Unis.

Le chef de l’Etat a rappelé « les relations anciennes entre la Tunisie et les Etats-Unis, qui remontent à plus de deux siècles, exprimant ses dispositions à travailler avec le nouveau président pour renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. »

Saïed a mis l’accent sur « les constantes de la politique étrangère tunisienne, fondées notamment sur la coopération, et la concertation dans tous les domaines », tout en œuvrant à ouvrir de nouveaux horizons pour les développer.

Gnetnews