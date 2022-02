Tunisie : SaÃ¯ed mÃ¨ne des discussions avec Macron, Ouattara, el-Menfi et d’autres

Tunisie : Saïed mène des discussions avec Macron, Ouattara, el-Menfi et d’autres

Le président Kaïs Saïed a mené hier, jeudi 17 février, des discussions bilatérales, en marge de sa participation à l’ouverture du Sommet Union européenne – Union africaine, avec plusieurs dirigeants participant à la 6ème édition de cette rencontre au sommet.

Le chef de l’Etat a ainsi échangé avec son homologue français, Emmanuel Macron, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazaouani, le président ivoirien, Hassan Ouattara, et le président nigérian, Mohamed Boukhari.

Les entretiens ont porté sur les prochaines échéances bilatérales avec ces pays frères et amis, et les moyens de consolider les relations de coopération et de partenariat dans différents domaines, indique un communiqué de la présidence.

Les thèmes à l’ordre du jour du Sommet UE – UA ont été, de surcroît, au centre de ces discussions, outre la mise en place de conceptions pratiques et nouvelles, en mesure de consolider le rôle de l’Europe en matière de réalisation de la sécurité, la stabilité, et le développement en Afrique.

Gnetnews