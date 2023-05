Tunisie : SaÃ¯ed ordonne des fonds supplÃ©mentaires pour les Ã©tablissements de SantÃ© et lâ€™hÃ´pital militaire (Zahi)

Tunisie : Saïed ordonne des fonds supplémentaires pour les établissements de Santé et l’hôpital militaire (Zahi)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a fait part de la décision du président de la république de consacrer des fonds supplémentaires, au profit des établissements de santé publique, des centres hospitalo-universitaires, des établissements régionaux et de l’hôpital militaire de Tunis.

Le ministre a rencontré hier, mardi 09 Mai 2023, Nader Ajabi et Kamel Madouri, respectivement, Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et Directeur Général de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM).

Le ministre a pris connaissance de la marche du travail au sein des services centraux et bureaux régionaux de la CNAM, et les équilibres financiers de l’institution, afin qu’elle puisse rendre les prestations au profit des affiliés sociaux et des prestataires de santé, dans les meilleures conditions et les délais les plus proches, appelant à la nécessité de simplifier les procédures et d’activer les mécanismes à même de garantir la pérennité de cette institution.

Zahi a affirmé la détermination du président de la république, Kaïs Saïed, a consolider les prestations de santé rendues aux affiliés de la CNAM dans les établissements hospitaliers publics et l’hôpital militaire de Tunis.

Il a annoncé la décision présidentielle « de consacrer des fonds aux établissements de santé, CHU, hôpitaux régionaux et hôpital militaire de Tunis, partant de sa foi du rôle social de l’Etat, ce qui garantit la dignité des citoyens, et consacre leur droit universel et constitutionnel à une couverture sanitaire publique efficace ».

Le chef de l’Etat a ordonné la poursuite du soutien du secteur de santé publique, en lui affectant une enveloppe mensuelle, ce qui permet de payer les dettes des structures de santé publique et de la pharmacie centrale.

Gnetnews