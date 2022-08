Tunisie : Saïed pointe la « grève déguisée » et le « manquement à leur devoir professionnel » des sécuritaires

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que « le droit syndical des sécuritaires est constitutionnellement reconnu. La même constitution prévoit, néanmoins, que ce droit n’englobe pas la grève ».

Recevant hier, mercredi 10 août, à Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, le chef de l’Etat a indiqué que « le fait de ne pas sécuriser une manifestation sous quelque prétexte que ce soit, est une grève déguisée et un manquement au devoir professionnel », rapporte un communiqué de la présidence.

Lors de cette entrevue consacrée à « la situation générale dans le pays, et à la nécessité de sécuriser les citoyens partout et en toute circonstance », Saïed a salué « les efforts déployés par les forces de sécurité en matière de préservation des personnes et biens, ainsi que de la liberté d’expression ».

Le chef de l’Etat a réitéré son appel « à unifier les syndicats de sécurité intérieure dans un seul organisme, reposant sur des élections, et se limitant uniquement aux aspects sociaux ».

Il a rappelé « avoir présenté cette proposition depuis 2012, pour la création d’une structure syndicale unifiée, qui est l’Union générale tunisienne des forces de sécurité intérieure ».

