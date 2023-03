Tunisie : Saïed annonce en Conseil des ministres la dissolution de l’ensemble des conseils municipaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier mercredi, un conseil des ministres, à Carthage consacré à l’examen d’une série de projets de décrets et de décrets-lois.

Dans une allocution à l’ouverture de ce conseil, le chef de l’Etat a déclaré que toutes les promesses ont été tenues, et les rendez-vous respectés, s’agissant de la mise en place de la constitution, de la tenue du référendum, des élections législatives…tout cela a été fait en quelques mois, et n’était pas une chose aise, n’eurent été la détermination forte, et le sens du devoir, a-t-il souligné en substance.

Le chef de l’Etat a énuméré, dans une vidéo diffusée la nuit par la présidence, les projets de textes à l’ordre du jour du Conseil des ministres :

*Un décret convoquant les membres de l’Assemblée des représentants du peuple à se tenir ;

*Deux projets de décrets loi ; le premier amendant la loi électorale pour l’élection des membres des conseils municipaux, et le second portant sur l’élection des membres de l’Assemblée des régions et des districts ;

*Un texte portant dissolution de tous les conseils municipaux en leur substituant des délégations spéciales.

Gnetnews