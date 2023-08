Tunisie : SaÃ¯ed prÃ©side une rÃ©union Ã©largie autour des raisons ayant empÃªchÃ© la rÃ©alisation de l’hÃ´pital du Roi Salman Ibn Abdelaziz Ã  Kairouan

Tunisie : Saïed préside une réunion élargie autour des raisons ayant empêché la réalisation de l’hôpital du Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan

Les raisons ayant empêché la réalisation du projet de l’hôpital du Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan ont été au centre d’une réunion tenue hier, lundi 21 août 2023 à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Outre le fait qu’il touche à la crédibilité de l’Etat tunisien, ce retard prive de nombreux citoyens de leur droit légitime à la santé, et aux soins, a déploré le président de la république.

Saïed a, par ailleurs, rejeté les faux prétextes liés aux études, aux aspects techniques et autres, lesquels sont absolument injustifiés. « L’on ne peut accepter, sous quelque prétexte que ce soit, la poursuite des études depuis 2017 jusque aujourd’hui, mais à chaque fois qu’une étude est réalisée, elle est remplacée par une deuxième, et puis une troisième, alors que rien ne se concrétise sur le terrain », s’est-il élevé.

La réunion a évoqué d’autres projets réalisés en coopération avec les pays frères et amis, lesquels ont été achevés mais sont demeurés fermés, sous prétexte de leur raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, et d’assainissement.

Le président de la république a appelé à la nécessité d’accélérer la réalisation de ces projets, et de demander des comptes à celui qui oeuvre à en entraver la réalisation, tant qu sein des institutions de l’Etat, que de la part des groupes de pression, lesquels considèrent les services publics, comme étant dangereux, et menacent ou attentent à leurs intérêts.

Ont été présent à cette réunion, Mustapha Ferjani, ministre conseiller auprès du président de la république, Ali Mrabet, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et Abderaouf Attalah, respectivement, ministre de la Santé, ministre de l’Equipement et de l’Habitat et premier conseiller auprès du chef de l’Etat chargé de la sûreté nationale.

Y ont également pris part, le gouverneur de Kairaouan, Mohmed Bourguiba, et le PDG de l’agence foncière de l’Habitat (AFH), Rejeb Aroud.

