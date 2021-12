Tunisie : Saïed préside une réunion sur les préparatifs de la plateforme électronique pour l’organisation de la consultation populaire

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier, mercredi 29 décembre, à Carthage, une réunion consacrée à l’état d’avancement des préparatifs en vue du lancement de la plateforme électronique servant de base à l’organisation de la consultation populaire.

Un exposé a été présenté sur les différents volets techniques de cette plateforme, son mode de fonctionnement, et la manière d’y participer.

Le chef de l’Etat a donné ses instructions pour que la consultation populaire démarre à la date impartie, soit le 1er janvier 2022, en application des décisions annoncées le 13 décembre 2021.

Il a appelé à réunir toutes les garanties techniques, afin que cette plateforme soit un cadre interactif sûr, permettant de recueillir les propositions des citoyens à l’intérieur et à l’extérieur, et de les impliquer en matière de formulation des suggestions dans différents domaines, une synthèse devra être faite par la suite, qui sera suivie par les échéances devant avoir lieu en 2022.

Le chef de l’Etat a réitéré que l’organisation de cette consultation, s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle conception, permettant au peuple tunisien souverain d’exprimer sa volonté en toute liberté.

Le président a souligné, dans une vidéo, que le référendum électronique existe, que certains pays, comme la Belgique et les pays scandinaves optent pour le vote électronique.

Saïed a rappelé les étapes qu’il avait annoncées le 13 décembre, portant sur la tenue d’une consultation populaire, qui sera suivie par une synthèse des différents avis dans des textes de loi de la part d’une commission, un référendum sera organisé sur les réformes constitutionnelles, juridiques et la loi électorale, qui sera suivi par des législatives le 17 décembre 2022.

Le ministre des Technologies de la Communication a présenté les principales composantes de la plateforme conçue à cet effet, qui comprend 30 questions, avec des espaces libres où les participants garderont l’anonymat.

L’accès à la plateforme se fera après l’obtention d’un code secret qui lui sera envoyé par un SMS en composant le *1712#, suivi du numéro de la carte d’identité nationale.

Ont pris part à cette réunion notamment la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, ainsi que Malek Zahi, Fethi Sellaouti, Kamel Deguiche, et Nizar Néji, respectivement, ministre des Affaires sociales, ministre de l’Education, ministre de la Jeunesse et des sports et ministre des Technologies de la Communication.

