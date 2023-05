Tunisie : Saïed arrive en Arabie Saoudite et s’entretient avec Abbas à Djeddah

Le président de la république, Kaïs Saïed, a entamé sa visite en Arabie saoudite hier, jeudi 18 Mai à son lieu de résidence à Djeddah, par des discussions avec le président palestinien, Mahmoud Abbes.

Le chef de l’Etat a réaffirmé la centralité de la cause palestinienne, qui demeurera le centre d’intérêt, insistant sur le fait que le droit palestinien est imprescriptible.

L’entretien a, par ailleurs, porté sur « les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Palestine, et la nécessité de consolider les opportunités et les mécanismes de concertation et de coordination bilatérale », indique la présidence dans un communiqué.

Saïed était arrivé hier soir au Royaume saoudien pour participer au Sommet de la Ligue arabe, dans sa 32ème session.

Gnetnews