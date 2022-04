Tunisie : SaÃ¯ed rejette toute ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re dans les affaires intÃ©rieures

Tunisie : Saïed rejette toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures

Le président de la république, Kaïs Saïed, a promis du sérieux et du renouveau, avec l’arrivée de l’Aïd.

Président hier soir, mercredi, un diner de rupture du jeûne à Carthage, en présence des familles des martyrs et blessés des opérations terroristes parmi les forces armées militaires et sécuritaires, ainsi que des familles des martyrs et ses blessés, il a exclu « tout dialogue et toute reconnaissance de ceux qui tentent de vendre la patrie, faire tomber l’Etat, et qui échangent le pouvoir contre la patrie ».

Saïed a appelé les magistrats « à assumer leur responsabilité historique en matière d’application de la loi sans exception », estimant qu’ »ils ont suffisamment de textes de loi afin qu’ils accomplissent leur mission, pour que l’argent du peuple, lui soit restitué ».

« La Tunisie n’est pas à vendre ; elle n’est pas une terre à louer, sans maître, le maître est le peuple dans le cadre de la suprématie de la loi, c’est le peuple tunisien qui décide et personne ne décidera à sa place ».

Kaïs Saïed a exprimé son étonnement envers la crainte de certaines parties envers référendum, signalant que « la volonté populaire leur fait peur ». « La volonté du peuple sera sur une base nationale et non selon l’organisation des conférences en vue de diviser le pays et d’alléguer son sauvetage », a-t-il dit en allusion à ses détracteurs.

Il a, par ailleurs, considéré que l’Etat est une responsabilité et non des dialogues fallacieux, une répartition des postes ; « ils étaient des ennemis jurés dans un passé proche, ils sont devenus alliés aujurd’hui, car ils dansent sur toutes les cordes et les couleurs », a-t-il critiqué.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, dit son étonnement de l’inquiétude exprimée par l’étranger envers la situation actuelle, bien que toutes les garanties soient réunies pour le référendum, considérant, qu’ »il n’y pas lieu à l’ingérence de l’étranger dans des affaires intérieures ».

Kaïs Saïed a réitéré son engagement à ne pas céder un iota du territoire national, estimant « avoir choisi la dignité nationale, là où d’autres ont opté pour l’humiliation, et l’obséquiosité ».

Gnetnews