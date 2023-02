Tunisie : Saïed retrace l’histoire de la réforme de l’enseignement pré et post-indépendance, lors d’une réunion à Carthage

Le projet du texte régissant le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, créé en vertu de la constitution du 25 juillet 2022, a été au centre d’une réunion tenue hier, lundi 06 février, à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, et en présence de Mohamed Ali Boughdiri, Moncef Boukthir et Nasreddine Nsibi, respectivement, ministre de l’Education, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.