Tunisie : SaÃ¯ed rÃ©unit la commission nationale anti-catastrophes aprÃ¨s une succession dâ€™incendies et feu de forÃªts ravageurs

Tunisie : Saïed réunit la commission nationale anti-catastrophes après une succession d’incendies et feu de forêts ravageurs

Le président Kaïs Saïed s’est enquis du dispositif adopté pour préserver les ressources agricoles et forestières, et des précautions prises pour faire face aux incendies, qui se sont produits dans plusieurs régions du pays.

Présidant hier, jeudi 12 août, la réunion de la commission nationale de lutte contre les catastrophes en présence du chargé du ministère de l’Intérieur, Ridha Gharsallaoui, le chef de l’Etat a exhorté les structures concernées à intensifier la prospection, à consolider les moyens humains et logistiques, et à mettre à disposition les équipements et les Canadairs pour venir à bout des feux de forêts qui ont connu, cette année, une hausse sensible ; les superficies endommagées ont été ainsi doublées, rapporte en substance un communiqué de la présidence.

Saïed a, par ailleurs, recommandé plus de vigilance, tout en consolidant la formation des cadres et agents pour prévoir les catastrophes et pouvoir les contrer.

Le chef de l’Etat a promis une application stricte de la loi, tout en faisant assumer la totale responsabilité à ceux qui sont à l’origine de ces incendies, ou qui contribuent à leur déclenchement.

Il a, par ailleurs, appelé à bien se préparer à la saison des pluies et inondations, à travers des interventions anticipatives et rapides en termes de curage des barrages, des cours d’eau et des réseaux d’assainissement.

La Tunisie a été le théâtre cette dernière période de plusieurs dizaines d’incendies et de feux de forêts ayant touché plusieurs régions, et zones montagneuses et ravagé des hectares de couverture végétale, ce qui a donné du fil à retordre aux pompiers et équipes de secours, pour maîtriser ces sinistres.

Le gouvernorat de Jendouba, notamment la délégation de Fernena, a été confronté à plusieurs départs de feu, des renforts y ont été acheminés en provenance d’autres gouvernorats, notamment Tunis, Béjà…pour venir en aide aux équipes de la protection civile, qui se sont déployées pour éteindre les flammes, et sécuriser les habitations et les populations, en procédant l’évacuation de certaines zones.

Dans une déclaration au JT de 20 h, un responsable régional de la protection civile a fait état de dégâts matériels des suites de ces drames, sans qu’il n’y ait eu, fort heureusement, des pertes humaines.

