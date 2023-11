Tunisie : SaÃ¯ed se rend Ã  Nabeul, dÃ©plore l’Ã©tat de dÃ©labrement du matÃ©riel roulant ferroviaire, et Ã©change avec les citoyens

Tunisie : Saïed se rend à Nabeul, déplore l’état de délabrement du matériel roulant ferroviaire, et échange avec les citoyens

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, jeudi 02 novembre, à Nabeul, où il a fait une tournée à pieds et a échangé avec les citoyens.

Se rendant à l’entrepôt des trains du même gouvernorat où il s’est enquis du matériel roulant à l’abandon, lequel est dans un état de délabrement avancé, le chef de l’Etat a réitéré qu' »il n’y a pas lieu de renoncer au service public, le droit au transport, à la santé, à l’enseignement, et à la couverture sociale sont des droits garantis à l’ensemble des citoyens », a-t-il affirmé, selon une vidéo postée sur la page officielle de la présidence.

Accompagné par la gouverneure de Nabuel, et plusieurs autres responsables, Saïed a pointé « la dilapidation de l’argent public avec ces locomotives jetées sur la voie ferroviaire, ce sont des milliards jetés par terres. Des milliers de tonnes de ferrailles qui auraient pu être recyclés à la société el-Fouledh », a-t-il lancé.

Il faudrait mettre fin au renoncement au transport public, a-t-il exigé, signalant que la cession des services publics aux privés a commencé en 1985.

Les Tunisiens vivent une grande souffrance dans le transport non seulement via la voie ferrée, mais aussi dans les sociétés régionales du transport, et la société des transports de Tunis, a-t-il souligné, déplorant que des lignes aient été supprimées, et n’ont pas été réhabilitées.

Les services publics appartiennent à l’Etat sur la base d’un principe d’impartialité, a-t-il souligné, appelant à opérer une révolution législative, après l’adoption de la loi des finances, en vue de préserver le rôle social de l’Etat.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, réitéré son engagement à lutter contre la corruption à travers une guerre sans merci, et à assainir l’administration.

Le chef de l’Etat a rencontré de nombreux citoyens sur son chemin, qui lui ont témoigné leur soutien et l’ont pressé à aller de l’avant en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre le terrorisme, et de soutien de la cause palestinienne.

Gnetnews