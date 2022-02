Tunisie : Saïed s’enquiert des finances publiques et appelle à verser les salaires à leur échéance

Le président Kaïs Saïed a reçu, ce mardi 1er février, à Carthage la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza.

« Le président de la république a écouté un exposé sur la situation des finances publiques, et la marche du service financier en Tunisie », rapporte ce soir un communiqué de la présidence.

Saïed a affirmé la nécessité de verser les salaires à leur échéance.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, appelé à mettre en place un nouveau texte relatif aux circuits de distribution, affirmant qu’ »il n’y pas lieu aujourd’hui à la spéculation ».

Il a appelé « à faire assumer à chaque partie son entière responsabilité, étant donné que ceux qui sont hostiles au peuple tunisien n’ont pour autre objectif que d’attenter à ses droits, dans sa vie courante.

« Tantôt, ce sont les médicaments, tantôt ce sont les hydrocarbures et les déchets. Et ces jours-ci, ce sont les produits de base comme les céréales, et l’huile subventionnée », a-t-il déploré.

« Ce qui se passe n’est pas le fruit du hasard, mais c’est planifié, et organisé au préalable par ceux qui sont nostalgiques à l’avant 25 juillet 2021 », a-t-il souligné.

Gnetnews