Tunisie : SaÃ¯ed s’entretient avec le ministre des AE congolais sur la coopÃ©ration bilatÃ©rale et la Libye

Tunisie : Saïed s’entretient avec le ministre des AE congolais sur la coopération bilatérale et la Libye

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, ce mardi 23 novembre, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération congolais, Jean Claude Gakosso.

Le chef de l’Etat a affirmé « l’attachement de la Tunisie à sa dimension africaine, et son aspiration à développer les différents domaines de coopération avec les pays africains, dont la république du Congo ».,

Il a également, évoqué, « la contribution tunisienne, dans un cadre bilatéral et multilatéral, à la mise en place de nouvelles solutions conjointes, en vue de concrétiser les aspirations des peuples du Continent, vers plus de stabilité et de développement ».

Le chef de la diplomatie congolaise a, pour sa part, transmis à Kaïs Saïed « les salutations de son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso, et sa détermination à consolider la tradition de concertation et de coordination sur les dossiers bilatéraux et régionaux d’intérêt commun, en prime les affaires du continent africain ».

Le ministre a, par ailleurs, réitéré « la détermination de son pays à renforcer, et à diversifier ses relations de coopération bilatérale avec la Tunisie ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « l’évolution de la situation en Libye, et le rôle de l’Union africaine et les pays africains, notamment les pays voisins, et leur contribution à faire réussir le processus de règlement politique, dans le cadre d’une solution pacifique, garantissant l’unité, la sécurité et la stabilité de la Libye ».

Gnetnews