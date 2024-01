Tunisie : PÃ©nurie, chÃ´mage, marginalisation…SaÃ¯ed confrontÃ© Ã  l’exaspÃ©ration populaire des rÃ©gions dÃ©favorisÃ©es

Tunisie : Pénurie, chômage, marginalisation…Saïed confronté à l’exaspération populaire des régions défavorisées

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier dimanche 14 janvier, aux délégations de Ouslatia et el-Ala (gouvernorat de Kairouan), ainsi qu’au gouvernorat de Siliana.

Le chef de l’Etat a échangé avec les citoyens et a écouté leurs préoccupations, notamment pour ce qui est de la pénurie des produits de base, huile, sucre, farine…réitérant son appel à la lutte contre la spéculation et les spéculateurs, et à mettre un terme aux travers des circuits de distribution.

Lors de cette visite qui correspond au 13ème anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011, marquée par la chute de l’ancien régime, Saïed a expliqué aux citoyens qui se plaignaient de cette disette, que désormais, ils vont être représentés au sein des conseils locaux, et auront ainsi voix au chapitre. « Vous serez agissants et vous aurez un pouvoir de décision », leur a-t-il assuré dans une vidéo postée sur la page officielle de la présidence.

Aux citoyens de ces délégations défavorisées d’el-Ala et Ouslatia qui se sont plaints du chômage élevé au rang de la jeunesse, et de leur situation difficile qui les poussent vers l’émigration, Kaïs Saïed a appelé « à trouver les mécanismes pour la création des richesses ».

Les discussions ont également porté sur les terres domaniales et leur exploitation par les citoyens, via les sociétés communautaires, de manière à ce qu’ils en récoltent les fruits, alors qu’elles restent la propriété de l’Etat.

Saïed a, par ailleurs, réitéré son engagement « à lutter contre toutes les formes de corruption et à assainir le pays de ceux qui en ont abusé pendant des décennies » , promettant des perspectives plus larges à l’avenir.

Il a, également, affirmé son attachement à l’égalité en termes de l’accès à l’emploi, en mettant un terme au népotisme et au clientélisme.

Le chef de l’Etat s’est rendu, dans la foulée, à Siliana, faisant valoir la grande histoire militante de ce gouvernorat, qui plus est compte d’illustres figures et est doté de compétences, « vous aurez à construire le présent et l’avenir », a-t-il lancé à la foule qui s’adressait à lui dans une espèce de brouhaha. Traduction de la souffrance d’une population excédée et d’un vécu pénible, face à des autorités régionales qui font peu de cas de ses préoccupations et difficultés, et la persistance des pratiques de favoritisme.

« Chaque responsable doit remplir pleinement son rôle et être au service de la population, sinon il n’aura pas de place au sein de l’Etat », a rétorqué le président.

Gnetnews