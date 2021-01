Tunisie : Saïed tente d’avoir recours à des avocats tunisiens à Genève pour éviter la levée du gel sur les avoirs en Suisse

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il était en train de déployer des efforts pour éviter la levée du gel sur les avoirs spoliés en Suisse.

En marge d’une rencontre hier soir, lundi 18 janvier, à Carthage, avec la présidente de l’Instance Vérité & Dignité, Sihem Bensédrine, le chef de l’Etat a fait part « des actions qu’il mène pour se procurer l’aide d’avocats tunisiens exerçant à Genève, en vue d’assurer le suivi de ce dossier, et ne pas perdre ces fonds ».

Il a, par ailleurs, souligné dans une vidéo mise en ligne, que « les avoirs spoliés en Suisse uniquement, sont estimés à des milliards, ce qui suffit à construire la cité médicale de Kairouan ».

Saïed s’est dit consterné par le relâchement constaté dans ce dossier depuis 2015.

« Si on avait opté pour des choix nationaux, on ne serait pas arrivé à une telle situation », a-t-il considéré, insistant sur la nécessité que les avoirs spoliés soient restitués au peuple tunisien et aux régions défavorisées.

Dans une déclaration à l’issue de la rencontre, la présidente de l’IVD a indiqué que « la partie tunisienne s’apprête à activer de nouveaux éléments et à suivre un autre chemin, pour obtenir un nouveau gel de ces avoirs non seulement ceux se trouvant en Suisse mais aussi dans l’Union européenne qui est en train de débloquer ces fonds, étant donné que les procédures judiciaires n’ont pas abouti ».

Bensédrine a, également, a fait part « du consentement du président de la république pour joindre la liste des blessés et martyrs de la révolution (celle élaborée par la commission de Bourderbela) à la liste de l’IVD et pourquoi pas ne pas adopter la liste parue en 2011 par ladite commission ».

Gnetnews