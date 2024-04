Tunisie : Saisie de pommes de terre, ognons, et fraises destinés à être écoulés à de prix illicites

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce la saisie de centaines de kg de fruits et légumes, dans le cadre de l’intensification du contrôle conjoint des produits agricoles transportés par les routes, en visant des entrepôts de collecte exploités par certains médiateurs et spéculateurs pour les commercialiser en dehors des circuits légaux, à des prix dépassant le seuil plafond fixé dans les délégations de Hammamet, Korba et Menzel Tamim.

La saisie a porté sur 2196 de pommes de terre, 1468 d’ognons, et 745 Kg de fraises.

Elle a été acheminée vers les marchés de gros de Nabeul et Korba en vue de sa commercialisation de nouveau dans les circuits légaux. Les recettes en provenance de la vente seront déposées au trésor public.

Les contrevenants seront poursuivis, en vertu du décret-loi n’o 47 de l’année 2022, portant sur les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Gnetnews