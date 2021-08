Tunisie : Sami Tahri appelle à une feuille de route et à la formation d’un gouvernement… »toute dérive ou retard serviront la mafia »

Le Secrétaire Général adjoint et porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, a appelé à la clarté et à une feuille de route, pour éviter la dégénérescence de la situation dans le pays.

Dans une publication sur sa page facebook, le responsable syndical a prôné « une feuille de route selon les sciences politiques, et non la géographie », en allusion à Kaïs Saïed ayant, auparavant, appelé ceux qui réclament une feuille de route à aller la chercher dans les livres de géographie.

Sami Tahri a, par ailleurs, appelé à « la formation d’un gouvernement, à davantage de droits, de libertés et de garanties, ainsi qu’au de respect de la constitution…sinon, ce sera la barbarie ».

« Tout retard ou dérive seront une occasion pour la mafia », a-t-il prévenu.

Le syndicaliste a dénoncé, en prélude, les mafias, et les associations de malfaiteurs qui gangrènent le pays dans le tourisme, l’alimentaire, le bâtiment, les voitures, les pièces de rechange, les BTP, les banques, l’assurance, la santé, le médicament, l’eau, les semences, les circuits de distribution et autres…

Il a imputé la dégradation de la situation à la mafia, qui était « couverte par le politique et le parlementaire »… »A cause d’eux, nous allons perdre le peu de liberté et de droit, sous prétexte de la lutte contre la mafia ». (…) « Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont capituler, et l’histoire est entre nous », a-t-il écrit.

