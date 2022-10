Tunisie : Samir Saïed et Natasha Franceschi évoquent les programmes de coopération financière de 2023

La coopération bilatérale en matière économique, notamment en termes d’investissement et de partenariat, et les moyens de la consolider ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi.

Les deux parties ont évoqué les programmes de coopération financière prévus l’année prochaine, lesquels concernent plusieurs domaines, notamment le social, l’appui au secteur privé, particulièrement les petites et moyennes entreprises, la société civile, outre le domaine sécuritaire, indique le ministère dans un communiqué paru dimanche.

Il a été, par ailleurs, question de la reprise du travail pour relancer le programme de la fondation US, défi du millénaire, Compact Tunisia, dans les meilleurs délais.

Le ministre a évoqué « les efforts consentis par les deux parties ces dernières années, pour relancer la cadence de coopération dans différents domaines », mettant en exergue les actions menées par le fonds tuniso-américain de financement des entreprises, les résultats positifs réalisés depuis le début de son activité il y a dix ans, et la volonté de les consolider davantage ».

Le ministre a exprimé le souhait de la Tunisie de tirer profit de l’expérience américaine en matière de capital risque, avec la poursuite de la coopération en matière de soutien aux petites et moyennes entreprises, en s’inspirant des programmes de l’agence américaine de développement international (USAID), dans ce domaine.

Samir Saïed a, par ailleurs, passé en revue les contours du programme de réformes économiques du gouvernement, les mesures prises pour le rétablissement des équilibres financiers, et la réalisation, progressive, d’une croissance inclusive et durable, notamment les mesures liées à l’amélioration du climat des affaires, outre le plan de développement 2023 – 2025 qui en est à sa dernière phase.

Le ministre de l’Economie a affirmé l’engagement de la Tunisie à parachever son processus démocratique, et sa transition économique déjà amorcée, affirmant la détermination de renforcer la coopération dans cette direction, avec les différents partenaires, notamment les Etats-Unis d’Amérique.

Natacha Franceschi a dit son « soulagement » envers l’accord conclu au niveau des experts du FMI, qui traduit la « pertinence du programme des réformes présenté », appelant à la nécessité de sensibiliser à son importance économique et sociale.

Les deux parties ont convenu de coordonner davantage leurs efforts pour réunir les conditions propices aux entreprises américaines, afin qu’elles puissent bénéficier de la position stratégique de la Tunisie, et des opportunités existantes pour lancer des investissements dans les secteurs promoteurs.

Gnetnews