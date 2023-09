Tunisie : Samir Saïed évoque en Corée du Sud le programme de décarbonation de l’économie nationale

Les pays du continent africain se heurtent à d’important défis en termes de développement, aggravés la dernière période par de nombreux facteurs, internes et externes, outre les répercussions des changements climatiques, alors qu’ils recèlent d’importantes potentialités et richesses naturelles et humaines, à même de favoriser le développement économique et social intégral et durable, a déclaré le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.

Intervenu à la conférence sur la coopération économique Corée du Sud/ Afrique, qui se tient jusqu’au 14 septembre à Busan, autour du thème « vers un avenir durable : la transition énergétique équitable, et la transformation agricole en Afrique », le ministre a indiqué que « les pays africains sont victimes de l’accentuation du fléau des changements climatiques, ce qui requiert la mise ne place de mécanismes pratiques de la part des institutions financières internationales et des grands groupes internationaux en vue d’aider ces pays, à faire face à ce phénomène, afin qu’ils puissent consacrer leurs efforts au développement ».

Samir Saïed a passé en revue « les programmes et objectifs du gouvernement tunisien, s’agissant de la limitation des émissions carbone, et ses plans en vue d’augmenter la contribution des énergies renouvelables et alternatives à la consommation énergétique à 35 % , vers la fin de 2030, et 50 % à l’horizon de 2050 », affirmant « la détermination à impliquer l’investissement privé, et à encourager le partenariat public/ privé pour atteindre ces objectifs ».

Le ministre a mis l’accent sur l’importance du rôle de la banque africaine du développement (BAD), en matière de soutien des pays du Continent, en vue d’avancer sur la voie de la transition énergétique progressive, efficace et équitable, de favoriser un essor agricole, à travers la mise en place des instruments techniques et financiers nécessaires, et d’encourager le partenariat triangulaire, notamment du côté coréen.

Gnetnews