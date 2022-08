Tunisie/ Scandale des conteneurs : Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur sâ€™engage Ã  ne pas laisser les manquements impunis

Tunisie/ Scandale des conteneurs : Le ministre de l’Intérieur s’engage à ne pas laisser les manquements impunis

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, est monté au créneau face au scandale des conteneurs bloqués depuis des années au port, et sur lesquels pèsent de sérieux soupçons de corruption.

« S’il y a eu un manquement au niveau du ministère de l’Intérieur les responsabilités seront assumées, a-t-il fulminé, lors d’une visite hier au port de Bizerte avec sa collègue des Finances », Sihem Boughdiri Nemsia.

Dans une vidéo diffusée sur la page officielle, Facebook du ministère de l’Intérieur, Chafeddine a estimé « anormal » que des conteneurs soient saisis avec des soupçons sérieux de contrebande, et où de grandes sommes d’argent sont en jeu, sans que les procédures nécessaires ne soient engagées et menées jusqu’au bout.

Le ministère a fustigé que « l’on ait gardé le silence depuis des années, face au pillage de l’argent public ».

Il a salué les agents de la garde nationale ayant accompli leur devoir depuis le 25 novembre ; dès lors, il n’en était rien.

Il a, par ailleurs, relaté, que la question concernait, dans un premier temps, 23 conteneurs, et puis l’on s’était aperçu de l’existence de 650 autres, signalant que « les conteneurs en question comportent des produits dangereux et prohibés pour l’économie tunisienne », sans en révéler la nature.

L’Etat doit mobiliser tous ses moyens pour contrer ces pratiques et protéger l’économie et les personnes, a-t-il affirmé en substance.

Taoufik Charfeddine a promis que son ministère allait mettre à disposition les effectifs nécessaires, pour appuyer les efforts de la douane, afin de ne pas rester silencieux sur ces dépassements, et sauver l’économie nationale.

Le ministre de l’Intérieur a appelé à faire montre de sérieux et d’intégrité en matière de lutte contre la corruption, promettant de sévir contre quiconque aura à couvrir quoi que ce soit, « il aura à rendre des comptes », a-t-il averti.

Les deux ministres s’étaient rendus hier au port de Bizerte, accompagnés du directeur général, commandant de la garde nationale, et de la directrice générale de la douane. Il était question de renforcer la coordination entre les autorités compétentes pour dénouer cette affaire et diligenter les enquêtes et procédures nécessaires. Cette question était au centre d’une rencontre hier, du président Kaïs Saïed avec les responsables en question.

Gnetnews