Tunisie : Les ministres de l’IntÃ©rieur et des Finances se rendent au port de Bizerte au sujet de l’affaire des 700 conteneurs bloquÃ©s

Tunisie : Les ministres de l’Intérieur et des Finances se rendent au port de Bizerte au sujet de l’affaire des 700 conteneurs bloqués

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, ont effectué hier, lundi 08 août, une visite au port commercial de Bizerte, dans le cadre du suivi du dossier des conteneurs bloqués « sous le régime de transit urbain », lesquels sont soumis à des investigations pénales sur ordre du pôle judiciaire économique et financier, et du tribunal de première instance de Bizerte, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les difficultés liées au retard survenu dans le dossier des conteneurs, et le parachèvement des procédures ont été évoqués.

Il a été recommandé de renforcer la coordination entre la direction des renseignements et des enquêtes de la garde nationale, et la direction des enquêtes douanières de Sousse, au sujet de la présence de 23 conteneurs, objet de l’enquête en cours, ou de 650 autres conteneurs devant se trouver au port, et qui sont objet de « soupçons sérieux de contrebande », relate le département de l’avenue Habib-Bourguiba.

Des constats ont été effectués au sujet de certains d’entre eux, le parquet de Bizerte a émis à leur sujet des ordres pour diligenter les enquêtes requises et procéder aux réquisitions nécessaires, selon la même source.

Une séance de travail a eu lieu, dans la foulée, pour accélérer les procédures, continuer à ouvrir les conteneurs en question, qui sont en arrêt depuis le 26 Mai 2022, mener les constats nécessaires, lever les infractions et poursuivre les investigations…

L’accent a été mis sur l’importance de protéger l’économie nationale et l’argent public, de poursuivre tous les contrevenants et ceux qui les couvrent, en affirmant que la loi est au-dessus de tous.

Le directeur général, commandant de la garde nationale, et la directrice générale de la douane ont pris part à cette visite.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait dénoncé hier la lenteur des procédures liées à des centaines de conteneurs bloqués au port, appelant à sévir contre les crimes douaniers.

Gnetnews