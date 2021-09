Tunisie : Sellaouti ordonne le retrait de manuels scolaires de la liste officielle de lâ€™annÃ©e scolaire 2021/2022

Tunisie : Sellaouti ordonne le retrait de manuels scolaires de la liste officielle de l’année scolaire 2021/2022

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a émis mardi 28 septembre, une note destinée aux délégations régionales et aux inspecteurs, et directeurs des écoles primaires publiques et privées, pour le retrait de manuels scolaires, de la liste officielle au titre de l’année scolaire 2021/2022 :

Les titres retirés concernent :

*Le cahier d’exercice de la langue française pour la 2ème année primaire

*Le cahier d’exercice de la langue anglaise pour la 4ème année primaire

*Le cahier d’exercice de la langue anglaise pour la 5ème année primaire

Ce retrait intervient moins de deux semaines après le démarrage de l’année scolaire.

