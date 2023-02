Tunisie : Séoul invite Kaïs Saïed à participer au Sommet Corée du Sud-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration, et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, hier dimanche 19 février, au siège de l’ambassade de Tunis à Addis-Abeba, l’émissaire spécial du président sud-coréen, Jang Sung Sin.

Lors d’une séance de travail, le responsable sud-coréen a souligné « les similitudes entre les deux pays, en termes de leur processus politique et de développement respectif, outre le fait qu’ils partagent des valeurs communes, notamment l’attachement à la liberté et à la stabilité, et le fait qu’ils comptent sur leurs ressources humaines, en tant que moteur de développement », rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

« La position stratégique de la Tunisie lui ouvre de grandes perspectives, a fortiori, que le monde entre dans une nouvelle époque reposant sur les technologies modernes », a souligné, en substance, le responsable sud-coréen.

Il a, par ailleurs, exprimé la volonté de son pays « de hisser les relations bilatérales, au niveau d’un partenariat stratégique ».

Jang Sung Sin a dit le souhait de son pays, de voir le président de la république, Kaïs Saïed, participer au sommet Corée du Sud – Afrique, prévu l’année prochaine.

Le ministre a exprimé « les considérations de la Tunisie pour la république de Corée, étant un modèle de réussite, promouvant les valeurs du travail, et du compter sur soi ».

Il a, apprécié, le soutien économique et financier sud-coréen à la Tunisie, appelant à diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays.

Les deux parties ont appelé à traduire ce qui a été convenu en actions et projets concrets, ajoute la même source.

Présent à cette réunion, le Directeur Général de l’agence coréenne pour la coopération internationale a présenté un aperçu sur les projets en cours de réalisation, et ceux futurs en Tunisie.

Gnetnews