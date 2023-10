Tunisie : Sessions de formation dans deux gouvernorats destinées aux femmes agricultrices

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors a entamé l’organisation d’une série de sessions de formation portant sur la gestion des projets, au profit des bénéficiaires du programme spécifique d’autonomisation économique des femmes du secteur agricole, lancé dans son expérience pilote, à Kairouan et Sidi Bouzid.

Ces sessions de formation visent à assurer l’accompagnement des bénéficiaires, et à les soutenir en vue de les aider à passer du secteur non structuré, au secteur structuré.

Organisée par la délégation régionale des affaires de la Femme et de la Famille à Sidi Bouzid, la première session de formation autour de « l’entrepreneuriat et l’investissement agricole » s’est déroulée du 23 au 28 Octobre, en vue de promouvoir les capacités de la femme agricultrice, ce qui lui permet de concrétiser et de pérenniser son projet.

Deux autres phases vont suivre pour initier ces femmes aux bonnes pratiques agricoles, afin d’optimiser leur projets et leur exploitation.

La ministre de la Femme avait donné à la mi-octobre le coup d’envoi de ce programme, et avait donné des accords de principe pour la réalisation de projets au profit de 75 femmes agricultrices dans les deux gouvernorats précités.

Ce programme touchera en 2024 le gouvernorat de Kasserine, plus précisément les ouvrières agricoles de la délégation de Hassi el-Ferid.

