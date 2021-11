Tunisie : Signature d’une convention entre le ministÃ¨re des Finances et la banque centrale sur le transfert des fonds au trÃ©sor public

Tunisie : Signature d’une convention entre le ministère des Finances et la banque centrale sur le transfert des fonds au trésor public

Une convention a été signée ce vendredi 19 novembre entre le ministère des Finances, Sihem Boughdiri Nemssia, et le gouverneur de la banque centrale, Marouane Abassi, portant sur l’ordre électronique de paiement (Clearing), inhérente à la déclaration des impôts via la banque centrale Tunisie.

Cette opération permet de collecter les résultats du clearing d’une manière sûre, et en un laps de temps court, auprès de la BCT, avant leur transfert au trésor public.

Cette opération est assurée via une plateforme électronique, expérimentée et mise en exploitation par une équipe conjointe entre le centre de l’Informatique, relevant du ministère des Finances, les services informatiques de la BCT et la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

La digitalisation des services permet à l’administration tunisienne de réaliser d’importants résultats, notamment en termes de gain de temps, et de sécurisation des opérations financières, a affirmé la ministre.

Le gouverneur de la BCT a appelé à s’inscrire dans le processus de digitalisation, et à parachever les systèmes modernes dans les différents domaines, notamment ceux liés au paiement via les moyens technologiques pour être en phase avec le développement formidable dans le secteur des télécommunications dans le monde.

