Tunisie : Signature demain « d’un accord définitif » entre le gouvernement et l’UGTT

Le gouvernement et l’UGTT tiennent demain, vendredi 02 septembre, une troisième séance de clôture du dialogue, au cours de laquelle, un accord définitif sera signé entre les deux parties, au sujet d’une série de revendications et échéances sociales, posées sur la table des négociations, a déclaré, mercredi, le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP, en marge de la tenue de la cérémonie de clôture du programme de soutien à la création d’opportunités d’emploi pour la jeunesse tunisienne dans les régions marginalisées, il a indiqué que la partie gouvernementale a convenu avec la centrale syndicale de tenir trois séances autour des négociations sociales, faisant état « d’une avancée notable et d’accords sur un certain nombre de points entre les deux parties pendant les deux dernières séances ».

La situation actuelle du pays requiert une conscience collective du caractère critique de l’étape et de s’assoir autour de la table du dialogue, sur les échéances sociales, tout en tenant compte du budget de l’Etat et des possibilités qu’il offre, a-t-il souligné.

Le Secrétaire Général adjoint et porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, avait évoqué, dans une précédente déclaration, « des divergences persistantes entre les délégations gouvernementale et syndicale, sur plusieurs points, hormis la circulaire n’o 20 qui devrait être remplacée par une autre portant sur l’autorisation donnée par la présidence du gouvernement, aux différentes institutions au préalable des négociations sociales ».

Les revendications de la centrale syndicale sont inscrites dans le préavis de grève du 16 juin ; elles portent, essentiellement, sur les majorations salariales dans la fonction publique, et le secteur public, la hausse du SMIG et du SMAG, la réforme des entreprises publiques, etc.

Gnetnews