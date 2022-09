Tunisie : Signature dâ€™un accord sur la majoration salariale dans la presse Ã©crite et Ã©lectronique

Tunisie : Signature d’un accord sur la majoration salariale dans la presse écrite et électronique

Un accord a été signé ce mercredi 21 septembre portant majoration des salaires dans la presse écrite et électronique.

Le Secrétaire Général de l’Union Générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de la fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ), Taieb Zahar, ont signé aujourd’hui un accord portant majoration des salaires dans la presse écrite et la presse électronique de 6,5 %, de 6,75 % et de 6,75 %, au titre des années 2022, 2023 et 2024, rapporte Echaâbnews.

Cette augmentation prend effet à compter de Mai 2022, les négociations au titre de la hausse des salaires, reprend en 2024, selon l’organe médiatique syndical.

La majoration porte sur le salaire de base et les indemnités mensuelles

Les deux parties se sont engagées, en vertu de cet accord, à inciter le gouvernement à respecter ses engagements en matière de soutien au secteur de l’information, notamment face aux pertes qu’il a essuyées, suite à l’arrêt de l’activité pendant la pandémie du Coronavirus, et la difficulté de reprise, après la crise sanitaire.

Gnetnews