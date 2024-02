Tunisie : Signature d’un mémorandum d’entente entre l’école de la douane et le CEPEX en marge des matinales de l’Export

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation a été signé, hier jeudi 08 février, entre le Centre de promotion des exportations et l’école nationale de la douane, en marge des matinales de l’Export organisées par le CEPEX.

Cet accord vise à développer la coopération entre les deux parties, l’échange des expériences, et la consolidation des connaissances en vue de développer les compétences des cadres de la douane, dans les domaines liés à l’exportation et au commerce international.

Il s’agit, aussi, de développer les capacités des cadres et agents du CEPEX, et des structures intervenant en matière d’exportations, dans le secteur douanier.

Le mémorandum a, également, pour objectif d’instaurer une coopération continue entre l’école nationale de la douane, et le centre de promotion des exportations, outre la consolidation des capacités des deux organismes en matière de formation, de recherches et d’études, dans les secteurs liés à la douane, l’exportation et au commerce international.

Plus de 230 participants représentant près de 160 entreprises exportatrices et non exportatrices ainsi que des Start-ups, ont pris part aux matinales de l’Export, en présence d’organismes publics, d’entreprises de soutien, d’organisations professionnelles et de conseillers à l’export…

La prochaine rencontre des matinales de l’export de l’année 2024, se tiendra en Mars prochain à la Maison de l’exportateur, pour faire la lumière sur les Startups et l’industrie 4.0, en relation avec le secteur de l’exportation.

Gnetnews