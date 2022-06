Tunisie : Signature dâ€™une convention avec la rÃ©gion de Lombardie pour promouvoir le tourisme

Tunisie : Signature d’une convention avec la région de Lombardie pour promouvoir le tourisme

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine a rencontré hier, mercredi 22 juin 2022, au siège du ministère, une délégation du conseil régional de Lombardie, et de la ligue italienne du conseil des municipalités, et des régions d’Europe, conduite par Carlo borgatti, vice-président de la région, et Milana Bartani, présidente régional de la ligue en Lombardie, en marge de la visite effectuée par la délégation italienne du 21 au 25 juin.

Cette rencontre a porté sur les opportunités de coopération entre les deux parties, à même de contribuer à la diversification du produit touristique tunisien, et d’en améliorer l’attractivité, notamment dans les domaines de la formation et de l’apprentissage professionnel destinés tant à la main d’œuvre qu’aux formateurs dans le secteur du tourisme.

Cette coopération pourrait, également, porter sur la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la consolidation du secteur de l’artisanat, ce qui permettra de promouvoir la destination tunisienne, de développer les attributs du tourisme durable, et d’encourager l’aménagement de circuits touristiques, en relation avec le patrimoine gastronomique des deux pays.

Les deux parties ont ainsi convenu de signer une convention de partenariat, ce qui facilité la mise en œuvre des différents programmes de coopération qui auront été arrêtés et contenus dans ledit document.

Ont été présents à cette rencontre les cadres du ministère, ainsi que le Directeur Général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le Directeur Général de l’office national de l’Artisanat (ONA), ainsi que le Directeur Général de l’agence de formations dans les métiers du tourisme (AFMT).

Gnetnews