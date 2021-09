Tunisie : Signature dâ€™une convention garantissant lâ€™Ã©galitÃ© homme/ femme dans la vie publique

Tunisie : Signature d’une convention garantissant l’égalité homme/ femme dans la vie publique

Une convention a été signée ce jeudi 30 septembre entre le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors, et la ligue des électrices tunisiennes, portant sur « la mise en œuvre de programmes communs, en vue de consolider l’égalité entre l’homme et la femme dans la vie publique et en milieu professionnel ».

Signée par la ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel et la présidente de la ligue des électrices, Turkia Chebbi, cette convention vise « à consolider la coopération et le partenariat entre le ministère et la ligue en matière de mise en place de plans d’action visant à diffuser la culture des droits de l’homme et l’égalité entre les deux sexes, ce qui permet d’éradiquer toutes les formes de discrimination et de violence contre la femme ».

L’objectif est-il aussi « d’assurer l’autonomisation des femmes sur les plans économique, social et politique, et d’instaurer un arsenal législatif respectant les droits des femmes et les principes constitutionnels, particulièrement l’égalité des chances entre la gent masculine et son homologue féminine ».

Des campagnes de promotion des droits économiques et sociaux des femmes seront organisées en vertu de cette convention.

« Le ministère de la Femme œuvrera à appuyer les efforts de la ligue en matière de développement des lois qui promeuvent les droits des femmes et des jeunes, en faisant en sorte de les adapter aux principes constitutions inhérents à l’égalité et à la non-discrimination ».

Cette convention permettra d’éradiquer toutes les formes de discrimination contre les femmes, d’assurer un travail décent, de faire connaître leurs droits constitutionnels et législatifs qui se sont renforcés par une série de lois, dont celle portant sur l’organisation du travail domestique, a affirmé la ministre, citée par un communiqué de son département.

Gnetnews