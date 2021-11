Tunisie : Signature d’une convention pour l’emploi des compétences tunisiennes en Libye

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a conclu hier, jeudi 25 novembre, une série d’accords avec la Libye, au terme d’une séance de travail consacrée à l’examen de la consolidation de la coopération bilatérale conjointe, dans le domaine de formation et d’emploi.

Le ministère annonce, dans un communiqué, la signature d’un mémorandum d’entente fixant les procédures juridiques et pratiques pour organiser les opérations d’entrée et de séjour en Libye, l’activation du lien électronique entre les deux pays, via la plateforme « Wafed », en vue de faciliter l’emploi des compétences tunisiennes pour répondre aux besoins du marché du travail libyen.

Il a été convenu de lancer immédiatement un programme de coopération conjoint, et de rattraper le retard en matière de mise en exécution des mémorandums de partenariat et de coopération conclus entre les deux pays, et d’activer, immédiatement, les résultats des travaux de la commission technique mixte tuniso-libyenne, dans les domaines de la formation, de l’apprentissage professionnelle et de l’emploi, créée à la date du 18 juillet 2019.

La partie libyenne a procédé à la fixation de ses besoins en compétences tunisiennes dans les différents secteurs économiques et les spécialités, afin que la partie tunisienne puisse répondre aux besoins, parmi les demandeurs d’emploi et ceux qui désirent s’engager dans un travail international.

La séance de travail s’est déroulée en présence du ministre de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et son homologue libyen, Ali Abed Ridha, et des délégations des deux pays.

Au terme de cette réunion, une visite de terrain a été organisée au centre d’excellence dans les métiers d’industries d’aviation à el-Mghira (Ben Arous), relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle, en vue de prendre connaissance des spécialités de formation qui y sont prodiguées, et les perspectives d’emploi, et examiner les moyens de coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Gnetnews