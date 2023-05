Tunisie/ Siliana : La commission de prévention des catastrophes annonce la fermeture des écoles suite aux pluies diluviennes

La commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours du gouvernorat de Siliana annonce, ce lundi 15 Mai, l’arrêt des cours dans nombre d’établissements scolaires, situés dans les régions rurales et montagneuses, à cause des intempéries.

Cette décision a été prise suite aux pluies qui se sont abattues sur la région, en s’appuyant sur les alertes de l’Institut national de Météorologie. Elle reste en vigueur, selon l’évolution de la situation météorologique.

Les établissements scolaires concernés se situent dans les délégations de Rouhia, Kesra, Siliana Sud, Makther, Gaâfour, el-Krib et Bargou.

La commission régionale de lutte contre les catastrophes appelle les usagers de la route à faire montre de prudence, et à ne pas se rapprocher des édifices hydriques, à l’instar des barrages, des lacs collinaires et des cours d’eau.

Gnetnews