Tunisie/ Siliana : Neuf cas suspectÃ©s dâ€™Ãªtre infectÃ©s par le variant anglais, des restrictions dÃ©crÃ©tÃ©es Ã  el-Krib

Tunisie/ Siliana : Neuf cas suspectés d’être infectés par le variant anglais, des restrictions décrétées à el-Krib

La commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours, tenue hier mercredi 10 Mars 2021 au siège du gouvernorat de Siliana, a pris une série de mesures de prévention, suite à la hausse des cas de contamination par le Coronavirus dans la délégation d’el-Krib, et après la détection de 09 cas suspectés d’être infectés par le variant anglais, dont 08 dans la même délégation.

Les nouvelles mesures devraient s’appliquer à compter de 10 Mars, pour une semaine, reconductibles en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Elles portent sur :

*L’interdiction de la circulation de et vers la délégation d’el-Krib, excepté dans les cas exceptionnels et justifiés ;

*Fermeture des établissements éducatifs publics et privés ;

*Fermeture des jardins d’enfants et des Kouttabs ;

*Interdiction de tous les rassemblements, festivités et manifestations, ainsi que des célébrations publiques et privées.

La commission appelle au respect des gestes barrière, dont la distanciation sociale et le port du masque dans les établissements publics et privés, et les espaces ouverts.

Le gouvernorat de Siliana avait annoncé le même jour au matin, d’autres restrictions dans la même délégation, consistant notamment en l’interdiction des rassemblements et des célébrations ; la levée des chaises dans les cafés et restaurants ; se limiter aux cadres des mosquées pour la prière du vendredi, en tolérant la présence des fidèles aux cinq prières, tout en respectant le protocole sanitaire ; l’application du confinement obligatoire pour les personnes atteintes…

